Una cena alla Casa Protetta per la premiazione del concorso fotografico "La bellezza vissuta"

Grande serata alla Casa Protetta Baccarini di Russi per il consueto incontro estivo con i parenti degli ospiti e per la premiazione del concorso fotografico “La bellezza vissuta”. Nella splendida cornice del parco, allestito per l'occasione dal paziente lavoro degli ospiti, del personale, dell'animatrice e dei volontari, 250 persone hanno gustato la cena preparata dal cuoco della Casa, Casadio Giulio. Presenti i fotografi che hanno partecipato al concorso indetto dalla Coordinatrice Cristiana Pezzi, la Vicesindaca Laura Errani, la Presidente dell’Asp Susanna Tassinari, il Direttore Vicario Donatella Malucelli, la Pubblica Assistenza di Russi, oltre ai musici e le ballerine per allietare tutti i partecipanti.