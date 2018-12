Una cena di Natale solidale per gli oltre 200 ospiti della Caritas

Anche quest’anno il ristorante-pizzeria Ellepi di Massa Lombarda ha organizzato una cena di solidarietà, offerta ai volontari della Caritas e ai cittadini che si rivolgono quotidianamente alla struttura. Alla cena, svolta nei giorni scorsi, è intervenuta anche la vicesindaco di Massa Lombarda con delega alle Politiche sociali Carolina Ghiselli, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

“Il volontariato, come in questo caso impegnato nel sociale, resta per questa Amministrazione un forte punto di riferimento - ha dichiarato Carolina Ghiselli - Natale è un po’ tempo di bilanci e la fotografia che Caritas Parrocchiale Massa Lombarda ci riconsegna è ancora di un territorio che, nonostante la recente crisi lasci intravedere spiragli di luce, ha ancora bisogno”. Sono 236 le persone attualmente assistite dalla Caritas Parrocchiale Massa Lombarda, di cui oltre un centinaio bambini. Marilena Franti e don Pietro Marchetti, coordinatori dell’associazione massese, spiegano come siano ancora numerose le famiglie che si rivolgono alla Caritas ma sono anche tanti i massesi che si mostrano disponibili con l'associazione per aiutare chi è in difficoltà. Caritas è attiva a Massa Lombarda sul fronte della raccolta di viveri destinati ai più bisognosi. Nel 2018 ha organizzato, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, alcune raccolte straordinarie di alimenti. Inoltre, presso i supermercati Conad e Crai di Massa Lombarda è presente un punto di raccolta viveri permanente.