Una cerimonia per i caduti del Royal Westminster Regiment

Una nuova iniziativa si è tenuta mercoledì mattina a Villanova di Bagnacavallo, presso il Cimitero di guerra canadese, per commemorare il 75esimo anniversario dell’intervento delle truppe canadesi sul territorio durante la seconda guerra mondiale e in particolare i caduti del Royal Westminster Regiment, presente con una delegazione. La cerimonia è stata l’occasione per ricordare Ken MacLeod, scomparso nel dicembre 2018, studioso e storico canadese che per molti anni ha accompagnato gruppi di connazionali in visita ai luoghi della seconda guerra mondiale, creando un profondo legame di amicizia con la comunità di Villanova.

È stata scoperta una targa alla sua memoria alla presenza del sindaco Eleonora Proni. Sono intervenuti Rosalia Fantoni, che da anni cura i rapporti con le delegazioni canadesi in visita a Villanova, e gli alunni della III^ A della scuola primaria di Villanova, che hanno letto pensieri in italiano e in inglese. Hanno partecipato inoltre i rappresentanti del Consiglio di zona e di diverse associazioni del territorio. Le celebrazioni si chiuderanno martedì 4 giugno alle 11 con una visita e una cerimonia commemorativa presso il cimitero da parte del Loyal Edmonton Regiment. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza e vedono la partecipazione dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo.