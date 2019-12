Una 'Città in comunicazione aumentativa alternativa' contro le barriere relazionali

Il Comune di Russi si è aggiudicato il bando per l'assegnazione di contributi agli enti locali nell'ambito del progetto "Shaping Fair Cities" finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Dear, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi definiti dall’Agenda 2030 (l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile approvata dalle Nazioni Unite).

Il 19 dicembre ha preso il via il progetto di comunicazione e sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, "Città in CAA" (Comunicazione Aumentativa Alternativa). L’obiettivo del progetto è quello di creare una rete di ambienti civici accoglienti e leggibili per tutta la comunità e nello specifico per chi sperimenta barriere comunicative e relazionali. In particolar modo, il progetto si propone di sensibilizzare la comunità, gli operatori del settore e i responsabili di servizi pubblici e privati sulla modalità di relazionarsi e supportare chi ha difficoltà di comunicazione tramite una formazione specifica e la realizzazione di strumenti di comunicazione visiva a supporto della comunicazione verbale. Inoltre, il progetto mira a creare condizioni di maggiore autonomia per i beneficiari, per consentire loro di diventare cittadini attivi, consapevoli e coinvolti in relazione alle principali proposte dell’amministrazione comunale, al fine di potere usufruire al meglio dei servizi fondamentali e di prendere parte alla vita della comunità.

Tutte le attività verranno realizzate in collaborazione con i partner - enti ed organizzazioni senza scopo di lucro del territorio – che sono: Fare Leggere Tutti Aps, Centro Sociale Culturale Porta Nova Aps, Linea Rosa Odv, Cooperativa Sociale Teranga Società Cooperativa, Azienda Servizi Alla Persona Ravenna Cervia e Russi e Il Mulino Società Cooperativa Sociale Onlus. Infine, il progetto prevede l’elaborazione di una “Carta dei servizi” che permetta di individuare facilmente in città i servizi indispensabili e primari per sapersi orientare ed accedere ai servizi che offrono l’Ente e le molteplici Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Scopo della Carta dei Servizi sarà quello di costituire una mappa leggibile per tutti, un primo approdo ad una città aperta ed inclusiva.