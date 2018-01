Una coppia nata in riviera protagonista del programma tv che racconta l'amore over 70

E' proprio il caso di dirlo: l'amore non ha età. Debutta lunedì sera su Rai 3 "Non ho l'età'', programma dedicato a 30 storie d'amore di coppie over 70 che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15. Innamorarsi, amarsi e addirittura sposarsi, dopo i 70 anni, non è più un tabù ma è diventato un fenomeno sociale in costante crescita, fenomeno che il programma televisivo documenterà attraverso le storie di 30 coppie nate da relazioni tra partner dai 52 ai 94 anni, prevalentemente over 70.

Un amore sbocciato sulla riviera

Un viaggio da Torino a Roma, da Bari a Vicenza, da Bologna a Salerno, da Piedimonte Matese a Mogliano fino a Ravenna: protagonisti della storia che riguarda la nostra città, come riporta l'agenzia Ansa, sono Maria Luigia, 61enne di Sulmona, e Giacomo, 67enne ravennate. Nel luglio del 2005 Maria Luigia, insegnante di balli caraibici vedova da 7 anni, si reca in vacanza a Milano Marittima con una sua amica. Una sera le due donne vanno a ballare in un locale di Cervia: mentre aspettano l'inizio delle danze un uomo distinto si siede con l’amica a chiaccherare per più di un'ora, ma quando parte la musica è Maria Luigia che Giacomo invita in pista. La serata continua tra una bevuta e una pizza a Rimini fino alle 6.30 del mattino, poi il saluto prima del ritorno a Sulmona. Tornata a casa, però, Maria Luigia continua a pensare e a sentire Giacomo, fino a quando decide di andarlo a trovare a Ravenna. E proprio nella città dei mosaici inizia la loro storia d’amore, che negli ultimi 13 anni ha portato i due a viaggiare in Argentina, a Tenerife, a Cuba ma soprattutto in giro per l’Italia.

Sempre più coppie "over"

In Italia nell'ultimo decennio gli ultrasessantacinquenni hanno raggiunto i 13,5 milioni, 4,1 milioni over 80. Quale parte ha la vita affettiva, espressa in termini di rapporto di coppia, all'interno di questa fascia sempre più ampia della popolazione? L'Istat evidenzia da qualche anno la grande vivacità delle reti di relazioni interpersonali degli over 75. Il 13,3% di questi nel 2016 frequenta quotidianamente altre persone. In questa buona pratica di socialità attiva gli over 75 tengono testa e superano le altre fasce di popolazione anziana: 15,8% di incontri quotidiani per i 65-74enni, 11% per i 60-64enni, 8,6% 55-59enni. Ma quante di queste relazioni evolvono in rapporti affettivi e d'amore? Un indicatore, in particolare, segnala che le relazioni di coppia sono sempre di più. In un contesto generale in cui le relazioni di coppia quasi mai assumono la forma di unione legale, appare clamoroso il boom di matrimoni degli over 69: in questa fascia l'Istat registra un trend in costante aumento dal 2010 con un picco di incremento del +55% negli ultimi cinque anni, in particolare, e gli ultra 75. In questa nuova tipologia di anziani con un elevato indice di soddisfazione per la propria condizione di vita, il Censis individua peraltro importanti quanto misconosciuti protagonisti anche economici della ripresa. Nel 2017 sono 3,2 milioni gli anziani che lavorano, circa un quarto del totale: nei prossimi anni 225mila cercheranno lavoro e 407mila tenteranno di avviare un'attività autonoma. La terza età, oggi, è una fase di vita con contenuti e finalità proprie che non viene più vissuta come un tratto declinante e terminale del ciclo della vita. Al contrario è un momento in cui poter realizzare la propria soggettività con attività, interessi e nuovi progetti individuali. Vite piene, coinvolgenti, dense di relazioni interpersonali in cui l'affettività prende anche la forma dell'amore e fa nascere nuove coppie.