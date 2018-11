Una distesa di scarpe rosse in piazza per dire no alla violenza sulle donne

Scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Sabato mattina è stata realizzata un’installazione in piazza del Popolo, a cura del Comune di Ravenna e dell’associazione Linea Rosa, in occasione dell'incontro pubblico “Il male facile: femminicidi quotidiani”, con Fiorenza Grazia Maffei, dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Ravenna, che tratterà il tema del femminicidio attraverso le testimonianze di familiari di donne uccise. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne di domenica 25 novembre, sono tante le iniziative svolte nei giorni scorsi e altre ce ne saranno fino al 10 dicembre, nell’ambito della rassegna “Una società per relazioni”.