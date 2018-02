Una donazione all'hospice in memoria di Andrea 'Bonch' Montuschi

Nei giorni scorsi l’associazione “L’Olmo di Masiera” ha donato all'Hospice "Benedetta Corelli Grappadelli" di Lugo un nuovo ecografo, risultato di una raccolta fondi effettuata in occasione dell’annuale Festa dello Sport in memoria di Andrea 'Bonch' Montuschi, giovane paziente ricoverato all'Hospice di Lugo alcuni anni fa. L’ecografo verrà utilizzato per il reperimento venoso e impianto di cateteri venosi non invasivi al letto di pazienti complessi e con importanti disabilità, evitando loro il disagio del trasporto in altri servizi ospedalieri.

Alla consegna erano presenti la moglie e i familiari di Andrea Montuschi, il direttore medico del Presidio Ospedaliero di Lugo Marisa Bagnoli, il responsabile dell’unità operativa “Cure Palliative” Ravenna Luigi Montanari e il coordinatore infermieristico Piero Amati.