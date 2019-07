Una donazione all'ospedale in memoria dell'Ufficiale di Marina scomparso

Si è svolta martedì presso i locali della Pediatria del Presidio Ospedaliero di Ravenna la donazione di un saturimetro da tavolo, acquistato grazie alla raccolta fondi scaturita da un evento in memoria di Adriano Carassai, ufficiale di Marina e capitano di fregata, appartenente alla Capitaneria di Porto di Ravenna e tristemente deceduto in un incidente su via Baiona nel 2017.

Si tratta di un apparecchio moderno e tecnologico di ultima generazione che verrà utilizzato per monitorare il livello di ossigeno del sangue, la frequenza cardiaca e l’attività della respirazione ai piccoli pazienti che sono costretti a letto e vanno controllati in maniera costante. Il Primario della Pediatria Federico Marchetti ha espresso il ringraziamento per il generoso gesto a nome di tutto il personale dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale di Ravenna.