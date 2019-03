Una donazione da Cervia al Trentino per ricostruire i boschi danneggiati

Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha consegnato a Michele Cereghini, sindaco di Pinzolo-Madonna - città legata a Cervia tramite un Patto di amicizia - la somma di mille euro raccolta nel periodo natalizio dalla vendita dei biscotti dell’amicizia, nell’ambito del progetto “Un mare di solidarietà”. Si tratta di un piccolo ma significativo contributo per la ricostruzione dei boschi danneggiati del Trentino, e che rappresenta una ulteriore testimonianza dell’amicizia e della collaborazione che lega le nostre due località.

La campagna di solidarietà, promossa dal Comune di Cervia in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro, era scattata all’indomani del furioso evento climatico del 29 ottobre scorso che ha messo in ginocchio le Dolomiti, distruggendo un intero patrimonio boschivo centenario. Il contributo raccolto attraverso la vendita dei biscotti durante i mercatini natalizi di Cervia verrà devoluto alla associazione di volontariato La Carità Selle Giudicarie di Pinzolo, che si occupa di attività di manutenzione forestale dei boschi demaniali.

Il Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio partecipa da anni alla manifestazione “Cervia Città Giardino”, proponendo un allestimento floreale molto apprezzato da cittadini e dai turisti, mentre il nostro Comune ricambia ogni inverno, recandosi a Pinzolo come è avvenuto anche recentemente, a presentare le proprie eccellenze turistiche e gastronomiche. Il contributo donato testimonia il legame e il ringraziamento per essere riusciti, nonostante le difficoltà che Pinzolo stava attraversando, a donare anche quest’anno anno il grande abete rosso allestito in Piazza Garibaldi e proveniente da una zona soggetta ad un piano di taglio programmato per la rinaturalizzazione dell'area.