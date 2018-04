Una donazione del coordinamento donne '8 marzo' a Mensa Amica

Il coordinamento donne “8 marzo” di Pisignano è formato da un gruppo di donne che credono nel valore e rispetto delle persone in quanto tali e delle donne in particolare. Ogni anno il coordinamento organizza un momento di festa in occasione della ricorrenza della festa delle donne. In questa iniziativa si pensa anche di sostenere con il ricavato altre iniziative. Anche quest’anno con il patrocinio e la collaborazione delle politiche alle pari opportunità sono stati donati 500 euro per sostenere le iniziative di umana solidarietà che i volontari di Mensa Amica di Cervia portano avanti. "Siamo convinti che saranno utilizzati al meglio per dare alcune risposte alle persone che con tanto amore e passione seguite nella loro fragilità", spiegano dal coordinamento. Alla consegna era presente anche l’assessore al volontariato del Comune di Cervia Gianni Grandu, che ringraziato le volontarie per il loro gesto.