Una donazione del coordinamento donne '8 marzo' per Natale

Anche quest'anno il coordinamento donne 8 marzo di Pisignano, nell'avvicinarsi delle festività natalizie, ha voluto devolvere parte del ricavato della festa inserita nelle iniziative di sportello donne di Cervia, in solidarietà. Quest'anno l'importo di 600 euro è stato così suddiviso: 250,00 euro in favore dell'Istituto oncologico romagnolo - servizio trasporto pazienti di Cervia, 250 euro all'Auser di Cervia che effettua servizio di trasporto per persone con difficoltà e 100 euro all'associazione del Duca calcio settore giovanile.