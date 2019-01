Una donazione della banca per ristrutturare la scuola dell'infanzia

Negli ultimi giorni di dicembre La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha deliberato un contributo di 8.000 euro a favore della scuola dell’infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno. Il finanziamento è stato stanziato per contribuire alle spese per la ristrutturazione che l’istituto paritario ha sostenuto prima dell’avvio del corrente anno scolastico.

"I lavori, di natura strutturale, sono stati portati a compimento la scorsa estate e hanno avuto un valore complessivo di circa 200.000 euro - racconta Francesca Battistini, presidente della cooperativa Progetto Crescita che si occupa della gestione della scuola per conto del consorzio Solco e della Fondazione Asilo Azzaroli - Ci teniamo a ringraziare la banca per questo sostegno e per l’attenzione al progetto che ha dimostrato". L'istituto paritario dell'infanzia Asilo Azzaroli di Sant'Agata sul Santerno è l'unica scuola dell'infanzia del comune basso romagnolo. Al momento è frequentata da 78 bambini divisi in tre sezioni omogenee: piccoli, mezzani e grandi.