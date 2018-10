Una duna artificiale sull'arenile per proteggere dalle mareggiate invernali

Lunedì 8 ottobre inizieranno sull’arenile di Cervia i lavori di erezione della duna artificiale a cura della cooperativa Bagnini. Il termine è previsto per il 31 ottobre ed entro tale data saranno realizzati anche gli sbarramenti aggiuntivi in sabbia, sull’arenile in corrispondenza delle vie Traversa XVI, XVII e XVIII. Completata la posa in opera delle paratie a chiusura dei varchi lungo la banchina del porto canale. Queste strutture di difesa dalle mareggiate saranno oggetto di continuo monitoraggio in caso di emanazione di allerta di Protezione Civile per stato del mare e criticità costiera. Si invita la cittadinanza a mantenersi informata su gli eventuali stati di allerta emanati, consultando: il sito istituzionale del comune e il portale della protezione civile comunale.

In caso di allerta seguire i comportamenti e le disposizioni contenute nel Piano Comunale di protezione Civile, e nell’Ordinanza Sindacale n. 9/2017 per la salvaguardia della pubblica incolumità, relativa alla disciplina delle misure di protezione da attivare in previsione di emergenze (o con evento in corso) per rischi legati a temporali, mareggiate e vento forte. In particolare, per criticità derivanti da stato del mare e/o criticità costiera, si ricorda che è vietato rimuovere, danneggiare o rendere inefficaci le protezioni realizzate a difesa dell’abitato dalle esondazioni marine (dune stagionali, paratie, barriere,ecc.). In caso di allerta rossa (fase di allarme) o in caso di mare molto mosso e mareggiate intense, è vietato l’accesso e il transito in tutte le aree e strutture costiere che potrebbero essere sommerse e prendere il mare con qualsiasi tipo di imbarcazione (salvo espressa autorizzazione della Capitaneria di Porto).