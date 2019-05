Una famiglia 'longeva': nonna Alfonsina spegne 100 candeline

In occasione del suo centesimo compleanno, la signora Alfonsina Fiorentini ha ricevuto giovedì dal sindaco Eleonora Proni un mazzo di fiori e gli auguri dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo. Nata il 23 maggio 1919 a Pesaro, la signora Fiorentini si trasferisce nel 1946 a Bologna con il marito Emidio Macini, dopo la scomparsa del quale va a vivere a Verona nel 2001 presso la figlia Maria Rosaria, per trasferirsi infine cinque anni fa a Bagnacavallo, dove vive accanto al figlio Pierluigi. Diplomata maestra, ha sempre lavorato come casalinga. Definita dai familiari persona dal temperamento tranquillo e di animo buono, gode di salute più che soddisfacente. Giovedì ha festeggiato con i figli Maria Rosaria, Maurizio e Pierluigi, i suoi sei nipoti e tre bisnipoti. La signora Fiorentini è di famiglia particolarmente longeva: le sue tre sorelle avevano tutte superato il secolo di vita.