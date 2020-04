Una favola per aiutare l'ospedale: un libro per chi partecipa alla raccolta fondi

L'associazione Arteinte Social Project dà il via a una raccolta fondi a favore dell'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna. La campagna benefica si sviluppa intorno alla pubblicazione della favola "Aiutami a volare", un libro pubblicato dalla stessa associazione che andrà in dono a tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa solidale. Chi farà una donazione di 15 euro riceverà in cambio una copia del volume.

"Le nostre raccolte fondi di solito sono rivolte a bambini con sindromi rare e a ragazzi in stato di disagio sociale del territorio ravennate - fa sapere l'ssociazione -. Vista l'emergenza sanitaria causata del Coronavirus abbiamo deciso di devolvere il ricavato del libro "Aiutami a volare" all'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, in accordo con Ausl Romagna".

"Aiutami a volare" è una favola di Francesca Viola Mazzoni illustrata da Gas Devy con allegato il cd con la musica di Andrea Lama. La favola ha lo scopo di educare alle differenze e al rispetto incondizionato. La protagonista è Lalla la farfalla che ha perso la sua polverina e non riesce più a volare, ma con la forza e la solidarietà si possono trasformare le barriere in ponti, i confini in praterie.

Arteinte Social Project è una associazione di promozione sociale no profit, fondata da Valeria Leoni (per anni è stata una educatrice di sostegno per bambini disabili nelle scuole materne del Comune di Ravenna) assieme ad un gruppo di genitori che hanno figli con bisogni speciali. L'associazione attraverso la cultura, l'arte e in particolar modo la fotografia sostiene il mondo della disabilità.