Una Ferrari 250 Gt coupè in mostra al Museo Baracca per tutta l'estate

Il legame tra Lugo e la Ferrari per ricordare Francesco Baracca continua. Il museo di Maranello ha infatti deciso di prolungare fino a domenica 2 settembre la presenza della Ferrari 250 Gt Coupé al museo “Francesco Baracca”. La sportiva di Maranello, che è stata esposta nel corso dei quattro appuntamenti con i “Mercoledì sotto le stelle” di Lugo, rimarrà infatti nel museo dedicato all’asso degli assi per tutto il mese di agosto e sarà visitabile negli orari di apertura.

Per l’occasione il Museo sarà aperto anche dal 6 al 19 agosto, settimane in cui solitamente rimane chiuso. In questo periodo i cittadini potranno visitare il Museo il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. La Ferrari è stata concessa dal museo Ferrari alla città di Lugo in occasione dei “Mercoledì sotto le stelle”. Si tratta di un modello sportivo prodotto dal 1954 al 1960 e presentato per la prima volta al Salone dell’Automobile di Parigi nel 1954.