Una fotografa di matrimoni faentina batte 58mila 'concorrenti' al contest "My Wed Award 2018"

C'è anche una faentina tra i migliori fotografi di matrimonio premiati nel concorso "My Wed Award 2018", uno dei più importanti contest sulla fotografia di matrimonio al mondo, che conta la partecipazione di più di 58mila fotografi professionisti da tutto il mondo. Barbara Fabbri, fotografa professionista 42enne residente nella città manfreda, si è infatti aggiudicata il primo premio nella categoria "Dinamiche" con la fotografia di un tavolo imbandito, oltre ad altre tre foto che sono entrate nella top ten di altre categorie come "Taglio della torta", "I dettagli" e "Il lancio del bouquet". "Non posso che essere strafelice per questo riconoscimento internazionale - commenta entusiasta Barbara - Scoprire che avevo vinto, venerdì mattina, è stata una notizia meravigliosa!".