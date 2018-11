Una generosa donazione per progetti dedicati a bimbi disabili e autistici

Mercoledì sera nell’Enoteca Astorre si è tenuto l’evento organizzato dalla Round Table n.38 di Faenza a favore dell’associazione faentina senza scopo di lucro “A Mani Libere”, nata per promuovere e supportare progetti sociali rivolti a bambini e ragazzi con autismo e disabilità intellettive, attraverso il coinvolgimento di professionisti in varie discipline, per aiutare a migliorare la qualità della vita sia delle persone affette dalle patologie, che delle famiglie.

Durante la serata sono state illustrate le varie attività svolte dall’associazione e i progressi ottenuti dai bambini e ragazzi seguiti; in più è stata raccolta, grazie alla generosità dei presenti, la somma di 1.500 euro devoluta all’associazione per le proprie attività sociali. È stato inoltre ospite, in qualità di relatore, Iader Fabbri, dietista, consulente nutrizionale e divulgatore scientifico faentino, che ha presentato in anteprima il suo primo libro dal titolo “L’indice di equilibrio”. Sono stati molti gli spunti emersi durante la serata che si è trasformata in un piacevole confronto, permettendo ai numerosi presenti di essere maggiormente sensibilizzati verso il tema del mangiar bene per vivere meglio e in armonia col proprio corpo.