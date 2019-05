Una giornata al parco per l'open day dell'asilo nido

Giovedì 23 maggio alle 16.30 presso il Parco “Il Tondo”, in via Giovanni di Oriolo di Faenza, si terrà la festa di presentazione del nido d’infanzia comunale “Pepito” di via Laghi. Un pomeriggio di animazione rivolto alle famiglie con bambini dagli zero ai 3 anni del territorio che avranno la possibilità di conoscere il personale della Cooperativa Zerocento, che gestisce il nido e organizza l’evento in collaborazione con il Comune di Faenza. L’iniziativa, già realizzata l’anno scorso, intende aprire il nido alla comunità, incontrandola in un luogo di aggregazione come il parco e offrendo loro una giornata speciale con tanti laboratori: le bolle, la sabbia, letture animate e una merenda gratuita offerta ai presenti.

Il Nido d’Infanzia comunale “Pepito” è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutti i bambini/e, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa (L. Reg. 19/2016). Il nido è gestito dalla Cooperativa Sociale Zerocento e ospita fino a 69 bambini di età compresa fra i 9 mesi e i 3 anni.