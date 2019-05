Una giovane cantante ravennate trionfa al contest 'Giulietta Loves Romeo'

E' una ravennate la vincitrice dell'edizione 2019 del contest pop “Giulietta Loves Romeo”, spettacolo che ha visto in scena 43 cantanti emergenti dai 12 anni in su selezionati in tutta Italia, che hanno avuto la prestigiosa occasione di presentare i loro brani inediti. In giuria a valutarli grandi nomi del settore musicale: il Presidente dell’Afi (Associazione Fonografici Italiani) Sergio Cerruti, Efrem Sagrata, produttore discografico Afi, Max Persona, produttore discografico e dj, Marco Sartori, violoncellista dell’Orchestra Filarmonica dell’Arena di Verona, e Alioscia, discografico e produttore.

A trionfare nella terza edizione, infatti, è stata la giovane ravennate Giada Tripaldi con il brano “Lontano da me”, una canzone a tema amore, come richiedeva il regolamento del contest, firmata dall’artista siciliano Max Dedo. Il Presidente dell’Afi Sergio Cerruti ha premiato la vincitrice e fornito preziosi consigli ai partecipanti, incoraggiandoli a perseguire i loro sogni. I brani vincitori andranno in rotazione sulle radio partner, mentre RaiGulp trasmetterà un report dell’evento sabato 4 maggio alle 18,30, in replica il 5 maggio alle 18,10.