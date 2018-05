Una giovane faentina tra i 100 talenti di 'The future makers'

Cento studenti fra i 23 e i 26 anni, uomini e donne, provenienti dalle più prestigiose università: sono loro i protagonisti della terza edizione di “The Future Makers”, il percorso di formazione che vedrà la prima fase da lunedì 14 a giovedì 17 maggio negli uffici di Bcg Milano. Quattro giorni di confronto e riflessione, guidati da oltre 30 esperti e relatori, come il fondatore di Candy Crush Riccardo Zacconi, gli amministratori delegati di Eni e Kiko Claudio Descalzi e Cristina Scocchia, il direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas Alberto Mantovani, la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali e molti altri.

Imparare, guidare, connettere. L’obiettivo di “The Future Makers” è contribuire alla formazione delle giovani generazioni, i leader del futuro, e offrire loro un’occasione di incontro e scambio con i rappresentanti della business e social community italiana e internazionale. Con il supporto dei Rettori, gli studenti sono stati selezionati da nord a sud non solo sulla base del loro curriculum scolastico, ma anche della loro passione, della capacità di introspezione e comprensione dei grandi fenomeni. Un roadshow durato sei mesi nelle principali università ha portato Bcg alla scelta dei 100 studenti, da una base di oltre 12.000 persone incontrate. Tra essi, sette emiliano-romagnoli, cinque ragazze e due ragazzi: tra di loro anche Ilaria Gallegati, 24 anni, di Faenza, maturità classica al Liceo “Torricelli”, iscritta a un master in Business Management internazionale a Colonia, in Germania, dopo la laurea triennale in Economia e management all’Università di Trento e due semestri in Canada e Turchia.