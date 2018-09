Una giovane musicista lughese a Palermo per suonare con i "100 Cellos"

C’era anche un po’ della scuola di musica “Giuseppe e Luigi Malerbi” all’evento dei 100 cellos organizzato a Palermo domenica 9 settembre dal compositore Giovanni Sollima, in occasione degli eventi “Palermo capitale della cultura italiana 2018”. Camilla Zoli, 13 anni, allieva del professor Fabio Gaddoni alla Malerbi, ha fatto parte dell’orchestra formata da cento giovani violoncellisti italiani con cui nel giro di tre giorni di attività intensissima ha partecipato a flash mob, esibizioni a sorpresa per la città, prove aperte e vari concerti, tra cui quello presso l’aula bunker e il conclusivo al Teatro di Verdura. “Si tratta di un’esperienza importantissima per la formazione musicale e artistica della giovane promessa del violoncello di Lugo”, come sottolineato dal suo insegnante Fabio Gaddoni.