Una gita al mare per gli ospiti della casa protetta per anziani

Giovedì una decina di ospiti della casa protetta “Manuela Geminiani” di Massa Lombarda si sono recati al "Wikiki Bagno Mara" di Casal Borsetti per trascorrere una giornata al mare. Aiutati da uno splendido sole e da un clima ventilato gli ospiti, accompagnati da alcuni operatori e da due volontari, hanno pranzato a base di pesce e hanno passeggiato sul bagnasciuga. “Un sentito ringraziamento ai volontari Primo Pollini e Lina Martignani che hanno accompagnato gli ospiti della struttura di Massa Lombarda - ha dichiarato la vicesindaco Carolina Ghiselli, con delega alle Politiche sociali - e hanno supportato gli operatori per la giornata piacevolmente trascorsa in riva al mare”.