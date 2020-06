Una mattina da evacuati per far brillare una vecchia bomba d'aereo da cento libbre americana

Si sono svolte, nella mattina di domenica, le operazioni di disinnesco e brillamento di un ordigno, una bomba d’aereo del peso di 100 libbre di produzione statunitense residuato della seconda guerra mondiale, ritrovata in un terreno agricolo in località Ascensione di Lugo. L’evacuazione della popolazione dell’area interessata ha avuto inizio alle 7 e si è conclusa alle 11. L’attività di disinnesco e brillamento, affidata agli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago (Verona), si è conclusa con successo in località Filo di Alfonsine alle 13, senza criticità e in anticipo rispetto alle previsioni. Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Ravenna e hanno coinvolto la Questura di Ravenna, i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e Locale, nonché l’Unione della Bassa Romagna con i Comuni di Lugo, Alfonsine e Sant’Agata sul Santerno. Le attività sono state supportate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalla Croce Rossa Italiana e dai volontari del Coordinamento Provinciale.

