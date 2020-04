Una maxi-donazione di crocchette e collari antipulci al canile

E’ un periodo di grande apprensione e straordinario stress e Cuore e Territorio lancia un appello al Governo affinché la brusca battuta d’arresto delle adozioni di cani e gatti, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria Coronavirus, venga superata con un provvedimento ad hoc.

Nella giornata di giovedì l'associazione si è recata al canile comunale di Ravenna “L’ospizio dei Trovatelli” per viziare i cani residenti e alleggerire la loro forzata clausura. Alla presenza della direttrice Loredana Casadio, sono state consegnate 70 chili di crocchette, 100 scatolette di bocconcini di carne e collari antipulci. La direttrice, nel ringraziare l’associazione, ha riferito che probabilmente già dalla prossima settimana si daranno in adozione i cani richiesti prima delle restrizioni, in attesa di uno sblocco definitivo per tutti.

“Anche perché - riferisce il presidente di Cuore e Territorio, Giovanni Morgese - in questo duro periodo di quarantena la presenza di un animale in famiglia o in chi vive da solo può fare la differenza per l’equilibrio psico-fisico degli umani non abituati a vivere in ‘cattività’. Ci auguriamo che la Regione emani in fretta le necessarie direttive e regole per permettere le adozioni di cani e gatti e autorizzare i relativi spostamenti per i controlli di pre-affido”.