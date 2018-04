Una mostra e una cerimonia per festeggiare i 145 anni della Polizia municipale

Si svolgerà giovedì 19 aprile dalle 10 nella sala preconsiliare del municipio la cerimonia per il 145esimo annuale di fondazione del corpo di Polizia municipale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Interverranno, oltre al comandante della municipale Andrea Giacomini, il sindaco Michele de Pascale, il prefetto Francesco Russo e il vicesindaco Eugenio Fusignani. Nel corso della cerimonia verranno consegnati riconoscimenti al personale distintosi in servizio.

Durante la mattinata sarà proiettato un video, realizzato dall’ufficio stampa e comunicazione del Comune, che documenta le numerosissime attività nelle quali sono impegnati ogni giorno gli agenti di Polizia municipale a servizio della comunità. Inoltre in piazza del Popolo saranno esposti i veicoli d’istituto. Dopo la cerimonia sarà inaugurata la mostra fotografico - documentaria “Storia della Polizia municipale di Ravenna, dalle origini ad oggi”, organizzata dalla stessa Polizia municipale in collaborazione con la biblioteca Classense – archivio storico comunale. La mostra è composta da 17 pannelli che raccontano, anche con immagini storiche, la nascita e l’evoluzione della Polizia municipale di Ravenna a partire dal 1873. Saranno visibili anche vecchie divise, simboli e insegne del corpo. Inoltre è stato preparato un opuscolo in cui si raccontano le principali attività della Pm nel 2017. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 22 aprile nei seguenti giorni e orari giovedì 19 aprile dalle 12 alle 18.30; venerdì 20 dalle 9 alle 18.30; sabato 21 dalle 17 alle 22; domenica 22 dalle 10 alle 18.