Una nuova pensilina di ingresso del nido e della scuola dell’infanzia

Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, la giunta ha recentemente approvato il progetto esecutivo per la costruzione della nuova pensilina di ingresso del nido e della scuola dell’infanzia di San Pietro in Vincoli. Il costo complessivo dell’opera è di 45.700 euro.

Per realizzare la pensilina di ingresso all’edificio scolastico in tempi ridotti, si è scelto di impiegare una soluzione costruttiva del tipo “prefabbricata”, costituita da una serie di telai collegati tra loro trasversalmente, a sostegno di una lamiera grecata. Si è inoltre scelto di impiegare come materiale l’acciaio da carpenteria zincato, per la facile reperibilità nonché per le sue qualità in termini di omogeneità e controllo delle caratteristiche di resistenza. Per quanto concerne l’illuminazione, si è scelto di impiegare corpi illuminanti collocati in corrispondenza di alcune colonne, tramite preforatura delle stesse per il passaggio dei cavi della fondazione. La procedura di affidamento è già stata avviata e i lavori sono in previsione per quest’estate, in concomitanza con la manutenzione straordinaria dell’area esterna.