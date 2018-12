Una "onco tombola" in ospedale: medici, infermieri e pazienti fanno festa insieme

Una "onco tombola" insieme ai pazienti ricoverati nel reparto di oncologia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Si svolgerà lunedì 31 dicembre, alle 17, quando la dottoressa Chiara Bennati e gli infermieri del reparto trascorreranno due ore insieme a pazienti, famiglie e colleghi per una tombola natalizia, accompagnati dalla musica di "Gigis and the cats". All'evento prenderà parte anche l'assessore Roberto Fagnani, che per l'occasione suonerà la chitarra. I premi in palio sono offerti dall'associazione onlus "Avanti tutta", con il contributo dell'Istituto oncologico romagnolo.