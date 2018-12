Una partnership pubblico-privato per l'ex mercato coperto di Alfonsine

Venerdì 14 dicembre l’Auditorium del Museo della battaglia del Senio di Alfonsine ospita alle 20.30 la presentazione alla cittadinanza del progetto per l’utilizzo dell’ex Mercato coperto. All’incontro interverranno il sindaco di Alfonsine Mauro Venturi e l'assessore all'Urbanistica Pietro Vardigli. La presentazione del progetto, proposto dall’Amministrazione comunale e di tipo planivolumetrico, ha lo scopo di attivare un processo di partecipazione al quale sono invitati tutti i cittadini di Alfonsine e gli organismi di rappresentanza, che potranno quindi dare il loro contributo di idee e sulle modalità di utilizzo.

“Il recupero dell’ex Mercato coperto è per noi un progetto molto importante, per il quale abbiamo fortemente voluto un processo di partecipazione dei cittadini – dichiara il sindaco di Alfonsine Mauro Venturi -. Per questa Amministrazione comunale è infatti fondamentale confrontarsi sempre con i cittadini per trovare le soluzioni più adatte alle loro necessità”. Il progetto, per il quale già esiste un assenso di massima da parte della Sovrintendenza per i Beni culturali e paesaggistici di Ravenna, prevede una partnership pubblico-privato, relativa rispettivamente alla parte architettonica di utilizzo pubblico e alla parte commerciale-artigianale di utilizzo e proprietà privata.