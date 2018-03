Una Pasqua di prevenzione con le uova di cioccolato solidali dello Ior

“Un uovo non vale l’altro”: è questo lo slogan scelto dall’Istituto Oncologico Romagnolo in occasione della Pasqua, in programma per domenica 1 aprile. La onlus, grazie all’attività svolta dai suoi volontari, "invaderà" come sempre le piazze della Romagna con le sue uova solidali: dolci di cioccolato al latte o fondente, disponibili nella versione large da mezzo chilo, dietro offerta di 12 euro, e small, da 350 grammi, a 10 euro. In entrambe le versioni sara presente una sorpresa pensata per i più piccini.

Il ricavato verrà utilizzato a sostegno dei fondamentali progetti di prevenzione che la onlus porta avanti nelle scuole di tutta la Romagna: progetti volti alla sensibilizzazione dei ragazzi nei confronti di temi delicati quali fumo, alcol, droga e alimentazione e delle loro ripercussioni sulla probabilità di sviluppare neoplasie. Chiunque partecipi quindi con un’offerta alla Pasqua Solidale Ior avrà la possibilità di acquistare prodotti di cioccolato contribuendo al contempo alla causa della prevenzione tra i ragazzi, aspetto fondamentale della lotta contro il cancro in Romagna. “Ogni anno sono circa 13.000 gli adolescenti sensibilizzati sui banchi dai nostri professionisti – spiega il Direttore Generale, Fabrizio Miserocchi – qualcosa come 150.000 da quando abbiamo iniziato la nostra attività, nel 1979. Riuscire ad anticipare comportamenti sbagliati è più facile che andare a intervenire là dove le abitudini si sono già consolidate, senza considerare l’importanza di saper riconoscere e scardinare atteggiamenti potenzialmente a rischio, facilmente degenerabili. Investire sul benessere di giovani e adolescenti significa plasmare adulti protagonisti e responsabili della propria salute e delle proprie scelte: persone consapevoli dell’importanza di stili di vita sani e di comportamenti di rifiuto verso le forme di dipendenza".

Dove trovare le uova di Pasqua dello Ior

Oltre che presso le varie sedi, sara possibile recarsi in uno dei tanti banchetti che verranno presieduti dai volontari della onlus. Nel ravennate i banchetti si troveranno nei seguenti luoghi:

Dal 16 al 24 marzo, Vicolo degli Ariani 4/A, Ravenna

Sabato 17 marzo, Coop viale Roma, Conad via Caduti della Libertà, Garden Mondoverde via Romea Nord 180, Eurospar Savio via Romea Nord, Cervia

Sabato 17 marzo, Conad via Platone, Pinarella

Sabato 17 marzo, Conad via Saviazzo, Savio

Domenica 18 marzo, "San Lazzaro in Borgo", Faenza

Domenica 25 marzo, Campo Sportivo Borgo Tulliero, Faenza

Dal 19 al 31 marzo, Sede della Confraternita di Misericordia, Marradi

Lunedì 26 marzo, piazza Scalelle, Marradi

17-18-20-23-24-25-26-27-28-29-30-31 marzo, Piazza Matteotti, Massa Lombarda

24 e 25 marzo, Piazza Foresti, Conselice.