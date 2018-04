Una 'Passeggiata nel paesaggio' tra pony e orti in cassetta

Sabato l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia ha dato il via alla sua prima “Passeggiata nel Paesaggio”, una camminata nel verde organizzata in continuità con il progetto “Agrado”. Obiettivo principale della passeggiata è stato quello di conoscere, respirare e vivere le zone del cosiddetto forese cervese coinvolgendo e valorizzando il mondo agricolo sotto un’ottica di promozione turistica.

La prima tappa ha visto come protagonista l’Azienda Agricola “Il Covato” di Pisignano, che ha salutato tutti i partecipanti, prima dell’inizio della passeggiata lungo l’argine del fiume Savio. Il paesaggio è circondato da vasti campi coltivati a grano ed erba medica, alberi da frutto e fiori e offre innumerevoli opportunità fotografiche; l’immersione nel verde è totale, così come la pace e il relax di cui si gode. Al ritorno dalla passeggiata, l’azienda ha sorpreso i passeggianti con un rinfresco preparato con i prodotti del territorio: verdure biologiche fresche, torte, marmellate, composte salate ma anche vino, succhi di frutta e acqua aromatizzata con menta e rosmarino. Il proprietario Andrea Turroni ha accompagnato i presenti in una visita guidata della sua azienda, mostrando le varie coltivazioni e i tanti animali, tra cui galline, caprette, cavalli e pony. Infine i più piccoli sono stati coinvolti nella creazione di simpatici orti in cassetta che hanno potuto portare a casa come ricordo.