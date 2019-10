Una 'Passeggiata rosa' per la prima Giornata nazionale del tumore al seno metastatico

L’Emilia-Romagna, insieme a molte altre regioni italiane, sceglie di aderire a quella che sarà, almeno nei fatti, la prima Giornata Nazionale dedicata al Tumore al Seno Metastatico. Europa Donna Italia, il Movimento per i diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno, ha infatti dato vita a una manifestazione cui prenderanno parte decine e decine di associazioni locali iscritte per sensibilizzare sulle specifiche esigenze delle donne con tsm.

Nel ravennate, l'associazione “Fiori d’acciaio” di Faenza organizza, al Circolo ricreativo di Borgo Tuliero alle 15 di domenica 13 ottobre, una “Passeggiata rosa”, percorso non competitivo nei dintorni di Faenza della lunghezza di circa 5 chilometri. Seguirà buffet per tutti i partecipanti.

In contemporanea, Europa Donna Italia il 10 ottobre a Roma chiede alle Istituzioni attraverso i rappresentanti parlamentari di accogliere l’istituzione del 13 ottobre a Giornata Nazionale più le 6 principali richieste che la accompagnano: un percorso di cura e assistenza specifico in tutti i Centri di senologia (Breast Unit); una corsia preferenziale per controlli ed esami, tempi di attesa ridotti e rapida consegna degli esiti; la disponibilità di tutti i diversi specialisti necessari; il supporto costante e qualificato dello psiconcologo per la paziente e per il caregiver; informazione sulle sperimentazioni e accesso agevolato ai trials clinici disponibili; il rapido accertamento dell’invalidità civile e/o inabilità.