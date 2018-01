Una piazza del Popolo gremita di gente per salutare l'arrivo del 2018

Ravenna si è congedata dal 2017 e ha salutato l'arrivo del 2018 con tante iniziative, per emozionare cittadini e turisti tra divertimento e cultura. In migliaia hanno scelto il centro storico per festeggiare. Come ormai da tradizione, il nuovo anno è stato accolto in piazza del Popolo con una grande festa animata dalla musica di Radio Studio Delta, con i dj Yuri Maru e Mario Romario Voice e il vj set di Matteo Bevilacqua di Neo Visual Project. A mezzanotte c'è stato il saluto augurale dell’assessore al Turismo Giacomo Costantini. La serata è stata impreziosita dalle installazioni della rassegna Ravenna in Luce, che vedranno protagonisti il Battistero degli Ariani; il Palazzetto Veneziano in piazza del Popolo; Palazzo Rasponi Murat in piazza Kennedy; e la basilica di San Giovanni Evangelista. Tantissimi i locali del centro storico che saranno aperti per aperitivi, cene, veglioni e intrattenimento. Festa anche alle Artificerie Almagià, dove fino alle prime luci della mattina si è ballato a ritmo di musica, e in Piazza Kennedy, dove è presente fino al 7 gennaio la pista di pattinaggio sul ghiaccio “JFK on Ice”.