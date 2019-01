Una "pioggia" di baci a Ravenna: gli innamorati si fanno fotografare in centro

Sono state tante le coppie che, domenica 6 gennaio, hanno raccolto l'appello lanciato sui social per partecipare al romantico evento che ha visto tanti innamorati farsi fotografare durante un bacio in centro a Ravenna. L'appuntamento torna domenica 13 gennaio alle 14.30 davanti all'Osteria Passatelli del Mariani Lifestyle in via Ponte Marino 19, poi ci si sposterà in giro per la città. Ai partecipanti saranno offerti cioccolata calda e biscotti. Per informazione contattare gli organizzatori Linda Ricci e Andy Maggio sui loro profili Facebook.