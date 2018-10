Una scultura in fiamme nella performance artistica "Nebula"

Sabato 13 ottobre, nell’ambito della mostra di Francesco Diluca "Tempo. Uomo, natura, cosmo", si è tenuta in serata nel chiostro dell’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo la performance artistica Nebula, a cura del Museo Civico delle Cappuccine. L’evento, al quale hanno assistito circa duecento persone, è stato introdotto da Martina Piacente dell’Ufficio Cultura e Comunicazione del Comune. Eleonora Proni, sindaco di Bagnacavallo, è intervenuta alla presentazione accanto a Diluca.

L’artista milanese ha proceduto alla combustione di una scultura precedentemente esposta in mostra, un’enorme figura in filo metallico alta 7 metri, compiendo un atto dal valore simbolico in cui la fiamma ha fatto del gigantesco corpo un essere brulicante di luce e di vita, ma al contempo lo ha portato alla totale consunzione. Domenico Codispoti (pianoforte a gran coda) e Francesco Antonioni (mixer) hanno accompagnato la performance con musiche originali composte per l’occasione. L’evento è stato organizzato nel giorno dell’open day delle istituzioni culturali del Comune di Bagnacavallo in occasione della Settimana di promozione della cultura, coordinata dalla Regione nell’ambito di EnERgie Diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità.

La performance Nebula ha completato e approfondito le riflessioni che l’artista veicola attraverso le sue sculture antropomorfe. Realizzate per la maggior parte in fili o ramificazioni metalliche, le opere di Tempo giocano sull’ambiguità tra il corpo umano – con i suoi vasi arteriosi e venosi – i sistemi linfatici del mondo vegetale e le infiorescenze animali dei coralli. La mostra Tempo sarà visitabile fino a domenica 4 novembre nei seguenti orari: da mercoledì a domenica dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi anche dalle 10 alle 12. Chiusa il lunedì e il martedì.