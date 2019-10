Una scuola ravennate premiata al concorso 'Il sole per amico'

Anche una classe ravennate, la 4B della Scuola Primaria Pascoli di Ravenna – Istituto Comprensivo Valgimigli sale sul podio del concorso nazionale "Il sole per amico: impariamo a proteggere la pelle". Grazie al simpatico e coloratissimo video “Passaporto per il Sole…” giocato sulla combinazione tra disegni e musica, i giovanissimi studenti si sono guadagnati il titolo di vincitori (ex equo con altre tre classi, rispettivamente di Salerno e Rosarno.

Ad ogni plesso andrà anche un riconoscimento economico) del premio rivolto rivolto agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado da Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito delle attività pensate per sensibilizzare i più giovani ad un corretto e sano approccio all’esposizione solare. Nei video sono gli stessi ragazzi che parlano di prevenzione ai loro coetanei, utilizzando il loro linguaggio, dalle filastrocche per i più piccini alla chat per i teenager. Al concorso sarà associata anche una campagna pubblicitaria basata su spot radio/video utilizzando il linguaggio e l'espressione artistica dei bambini e ragazzi in età scolare.

"Il concorso - spiega Giuseppe Palmieri, Presidente Imi - è finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei danni provocati da una scorretta esposizione alle radiazioni ultraviolette, sia del sole sia di lampade e lettini solari". "L'iniziativa - aggiunge Ignazio Stanganelli, Presidente eletto IMI, Direttore della Skin Cancer Unit IRST IRCCS e Università di Parma - punta ad enfatizzare le raccomandazioni per la prevenzione primaria dei tumori della pelle e del melanoma. La risposta è stata importante per questo confermiamo il progetto e anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020, bandire una nuova edizione del concorso".

Il concorso, indetto nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori della pelle e del melanoma maligno cutaneo, è stato finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei danni provocati da una scorretta esposizione alle radiazioni ultraviolette, sia naturali (raggi solari) che artificiali (lampade e lettini solari), non solo tra gli studenti scolastici ma anche coinvolgendo le loro famiglie, attraverso la produzione di brevi cortometraggi in grado di interpretare ed esprimere i temi di tale campagna di sensibilizzazione.