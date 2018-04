Una sfilata 'a quattro zampe' sulla spiaggia per aiutare gli animali meno fortunati

Appuntamento ormai consolidato, la giornata con gli amici a quattro zampe al bagno Ettore di Punta Marina organizzata dall'Associazione Clama si è svolta come sempre in un clima di festa e di relax. Complice il sole delle grandi occasioni, umani e cani hanno potuto passeggiare, fare nuovi e vecchi incontri e gustare il pranzo vegan - per i cani, solo qualche biscottino!

L'educatrice Simona Giberti ha dispensato consigli sulla corretta convivenza uomo-animale, la clinica veterinaria San Marco ha offerto un prezioso supporto e per tutta la giornata lo stand di Husse è stato punto di riferimento per omaggi e consigli, nonchè sponsor dei premi per le varie categorie. E ogni partecipante ha avuto il meritato premio: dai cuccioli, alle taglie piccole, ai "diversamente giovani", alle taglie più grandi; per ognuno di loro la giuria, con non poche difficoltà, ha deciso il podio. Premi anche per i più simpatici, eleganti e per la coppia più bella, con il 'Best in Show' che è andato al cucciolone Dustin. Grazie ai proventi di iniziative come questa, l'associazione può provvedere alla cura di animali più sfortunati e donare loro una seconda chance.