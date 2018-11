Una "shopping card" per gli acquisti scontati nei negozi del centro

Sarà attiva dal primo dicembre la Faenza Shopping Card, la nuova fidelity card del Consorzio Faenza C’entro. Si tratta di una tessera fedeltà da utilizzare nei negozi del Consorzio Faenza C’entro, che dà diritto a offerte esclusive. A ogni acquisto il cliente accumulerà sul suo borsellino elettronico un credito che potrà essere utilizzato come sconto sugli acquisti successivi nei negozi che aderiscono al progetto. Inoltre, tramite le card, sarà possibile ricevere coupon, partecipare a concorsi a premio e essere informati periodicamente su eventi, novità e promozioni attive nel centro storico di Faenza.

“Questa iniziativa - sottolinea il Presidente del Consorzio Sergio Scipi - nasce non solo dalla volontà di coltivare e migliorare le relazioni con i nostri clienti, ma anche di conferirgli un ruolo centrale, strutturando tutte le nostre proposte e promozioni, in modo da coinvolgerlo in prima persona con benefici personalizzati. Un progetto di incentivazione del commercio locale in cui crediamo molto, ideato dal Consorzio Faenza C’entro, con il supporto e la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, nostro partner da diversi anni che, per primo, ha voluto investire in questo circuito”.

Questo sistema di fidelity card, dedicato al centro commerciale naturale, è già stato presentato in anteprima a Milano al convegno “Le carte vincenti del marketing”, tenutosi lo scorso 3 ottobre all’Hotel Michelangelo, nel corso del quale si è parlato di casi di successo in ambito Loyalty, con interventi tra gli altri di Mondadori, Vodafone, Carrefour. Faenza Shopping Card gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza, del contributo della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna. È curato nel coordinamento e nella comunicazione dall’Agenzia Wap srl e nella gestione del software da Shopping Plus, leader nello sviluppo di progetti di incentivazione del consumo nei negozi di vicinato. Le immagini delle ceramiche artistiche sulla grafica della card sono state fornite al Consorzio da Laura Silvagni, titolare de La Vecchia Faenza. La “Faenza Shopping Card” è disponibile presso gli esercenti aderenti ed è scaricabile come app nello store su dispositivi Android e IOS. Per ulteriori informazioni, contattare il Consorzio Faenza C’entro al numero 0546061945, email shoppingcard@faenzacentro.it.

