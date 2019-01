Una spesa per aiutare le vittime di violenza accolte da Sos Donna

Un contributo di oltre 2.300 euro è stato donato all’associazione Sos Donna, centro antiviolenza di Faenza, da parte di Coop Alleanza 3.0 grazie alla campagna “Noi ci spendiamo, e tu?”, organizzata dalla cooperativa in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I fondi sono stati raccolti grazie al contributo di soci e clienti che, da venerdì 23 a domenica 25 novembre, hanno acquistato prodotti a marchio Coop in oltre 400 negozi: l’1% del ricavato delle vendite è andato ad associazioni ed enti che, nei territori in cui è presente la cooperativa, operano per sostenere vittime di abusi e per sensibilizzare sul fenomeno.

Complessivamente, sono 41 le realtà che hanno ricevuto un contributo da Coop Alleanza 3.0 grazie alla campagna, per un totale di 97mila euro donati, il 18% in più della cifra raccolta nel 2017; inoltre, in collaborazione con la cooperativa sono stati promossi più di 60 eventi per informare sul tema della violenza di genere. Grazie a questo sostegno l’associazione Sos Donna sarà in grado di supportare le donne con bambini ospitate nelle case rifugio in merito ai loro bisogni primari (alimenti, medicine, vestiario, giochi per i bambini) e di tutti gli altri generi di cui necessitano.

L’Associazione Sos Donna centro antiviolenza è nata a Faenza l’8 marzo 1994 e si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza, sostegno economico, psicologico e legale a donne che subiscono o hanno subito violenza. Il loro approccio al problema della violenza sulle donne non vuole essere solo sotto il segno dell’emergenza, ma vuole acquisire anche i caratteri della prevenzione e in questa direzione vanno molte delle iniziative da loro organizzate e rivolte alla cittadinanza.