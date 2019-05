Una sposa dà il via alla 'Color Move' per il suo addio al nubilato

Nonostante le scoraggianti previsioni meteo che minacciavano pioggia a catinelle, in tanti hanno deciso di partecipare domenica alla "Color Move" di Fusignano, la "corsa dei colori più partecipata della Bassa Romagna", spiega Carlo Sante Venturi, presidente della rete d’imprese 'Fusignano è Più' che ha organizzato l’evento. Le centinaia di persone, provenienti non solo dal nostro territorio, sono state premiate da una mattinata priva di precipitazioni. Dalla provincia di Pesaro, più precisamente da Fano, è giunto un nutrito gruppo di ragazze per festeggiare l’addio al nubilato. La sposa ha dato il via alla corsa. Al rientro dalla divertente scorazzata per le vie del paese, la festa è proseguita in piazza Corelli con altri lanci di polveri naturali colorate, la zumba, il lancio di palloncini biodegradabili e uno schiuma party, tutto accompagnato dalla musica e con l’animazione di Radio Bruno.