Una struttura dedicata al 118 per la sicurezza dei lidi nord

Il Comitato Cittadino Lidi Nord Ravennati aveva inserito tra gli interventi da realizzare con priorità la costruzione di una postazione fissa di primo soccorso da riservare agli operatori del 118, fino ad oggi “costretti” a stazionare all'interno della ambulanza di servizio, con un certo disagio dovuto anche alla calura estiva. Entro poche settimane avranno invece a disposizione una struttura a loro riservata dotata di opportuni servizi e impianti utili per lo svolgimento del loro lavoro.

"Anche Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti avranno la loro postazione di pronto intervento, diventata sempre più necessaria in un territorio che vede la presenza di migliaia di persone tra residenti e turisti - commenta il presidente del comitato Massimo Fico - Riteniamo giusto ringraziare quanti hanno contribuito a concretizzare la nostra richiesta a cominciare dalla presidente del consiglio territoriale del mare Roberta Mingozzi, all'assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani che ha fatto proprio la nostra istanza oltre che lo staff tecnico dello stesso assessore, in particolare Claudio Bondi e Marino Venturi. Quando la macchina comunale raccoglie le istanze dei cittadini è giusto e doveroso darne comunicazione. Ci teniamo a precisare che la nuova postazione non sostituisce in nessun modo gli ambulatori medici o di guardia medica ai quali ci si dovrà continuare a rivolgere in caso di necessità".