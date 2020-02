Una svastica nera sul sacrario ai caduti, il sindaco: "Gesto di inqualificabile violenza"

Un gesto ignobile e vigliaccio. Qualcuno ha imbrattato il sacrario ai caduti della Brigata Cremona di Camerlona, situato sulla Reale tra Ravenna e Ferrara, con una svastica disegnata con una bomboletta spray nera. A denunciarlo è il sindaco Michele de Pascale, che ha subito condannato l'atto vandalico: "Il sacrario di Camerlona, che accoglie le spoglie di numerosi caduti appartenenti al gruppo combattente della Brigata Cremona impegnati durante la seconda guerra mondiale per liberare l’Italia dal nazifascismo, è stato imbrattato e profanato. Un gesto di gravità assoluta e di inqualificabile violenza. Purtroppo l’ennesimo insopportabile episodio, tra i tanti avvenuti in questi ultimi giorni in Italia, di atti vandalici che inneggiano al fascismo, al nazismo e all’antisemitismo. Voglio dirlo con forza: Ravenna, città Medaglia d’oro al valor militare, non tollera tali ignobili azioni e reagiremo con la decisione necessaria. Una pattuglia della Polizia locale è sul posto e si sta già procedendo con la pulizia del sacrario".