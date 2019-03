Una targa dedicata a Carlo Allegri sul lungomare di Milano Marittima

Nel Lungomare “Pionieri del Turismo” Milano Marittima una targa dedicata a Carlo Allegri in fondo a via Corsica.

Carlo Allegri (Cervia, 12 febbraio 1872 - Cervia, 25 dicembre 1940). Imprenditore e pioniere del turismo che diede lustro alla città. Capostipite di storica famiglia di albergatori e ristoratori cervesi. Il prossimo appuntamento sarà sabato 30 marzo 2019 ore 11.00 in fondo a via Cadorna quando verrà ricordato Italo Benzi (Cervia, 10 ottobre 1912 - Cesena 2 settembre 1992). Imprenditore e pioniere del turismo che diede lustro alla nostra città. Alla fine degli anni quaranta ha avuto il coraggio di credere nel futuro del turismo a Milano Marittima.