"Una telefonata ti allunga la vita": Linea Rosa all'inaugurazione del nuovo negozio di telefonia

"Una telefonata ti allunga la vita". Così recitava un noto claim pubblicitario di qualche anno fa, per sottolineare che avere a disposizione, quando occorre, un cellulare può risultare di importanza vitale in certe situazioni. Linea Rosa, che da 27 anni è presente sul territorio e pera per contrastare la violenza di genere, spesso si trova a offrire ospitalità a donne che devono non solo allontanarsi dalla propria abitazione, molte volte con figli a seguito, ma sono anche costrette a tagliare tutti i contatti per rendersi irreperibili all’uomo che le ha maltrattate. La donna ha quindi la necessità di cambiare la sim, oppure deve sostituire completamente un telefono reso inutilizzabile o sequestrato da parte del compagno o marito.

Da qui l'idea di gemellare l'inaugurazione del nuovo punto vendita Wind all'interno del centro commerciale Esp, che ha aperto i battenti al pubblico venerdì mattina, con l'associazione Linea Rosa. Al taglio del nastro erano presenti la presidentessa di Linea Rosa Alessandra Bagnara e l'assessore alle politiche di genere del Comune di Ravenna Ouidad Bakkali. Dalla sua apertura Linea Rosa ha accolto oltre 6.500 donne e ospitato, nelle 4 case rifugio, 239 donne e 210 bambini.