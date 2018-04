Una tradizione lunga 29 anni: i 'gemelli' di Speyer in visita a Ravenna

Mercoledì 4 aprile alle 12.30 una delegazione composta da 50 persone, proveniente da Speyer, la cittadina tedesca con cui Ravenna è gemellata, sarà ricevuta in municipio. Com’è ormai consuetudine, nella settimana successiva a quella di Pasqua alcuni cittadini di Speyer raggiungono Ravenna per una visita che quest’anno si protrarrà fino all’8 aprile. Si tratta di un’occasione per rinsaldare sempre di più i legami tra le due città gemellate ormai da 29 anni. Il Circolo “Amici di Speyer” di Ravenna organizza il soggiorno degli ospiti, consentendo una visita guidata della città e dei dintorni.

Speyer è una città di 50.000 abitanti situata nella regione della Renania-Palatinato, in Germania. Dati archeologici suggeriscono che il sito su cui sorge la città fosse inizialmente abitato dai Celti intorno al 500 avanti Cristo. Durante la dominazione romana e durante il medioevo la città assunse grande importanza strategica come sede di ben 29 Diete imperiali. Speyer è famosa per la sua Cattedrale, eretta fra il 1030 ed il 1106, nella cripta della quale furono sepolti numerosi personaggi storici del medioevo; la Cattedrale è considerata una delle più grandi costruzioni germaniche della Germania. Dal 1981 è riconosciuta come patrimonio Unesco.