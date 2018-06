Una via "spaccata a metà" per tre chilometri: al via i lavori di messa in sicurezza di via Tre Lati

Inizieranno lunedì 25 giugno i lavori di messa in sicurezza di via Tre Lati a Savio di Ravenna. E’ stata impegnata una somma di oltre 95mila euro per la riasfaltatura che, in particolare, riguarderà la fresatura dello strato di conglomerato bituminoso, la successiva stesura di un nuovo strato di conglomerato e la posa di tappeto d’usura nei tratti di maggiore dissesto.

In occasione dell’intervento, che si concluderà non oltre il 7 luglio, sarà istituita temporaneamente e relativamente alla fascia oraria lavorativa una nuova disciplina della circolazione: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, e divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli in via Tre Lati limitatamente al tratto compreso fra l’intersezione con via Standiana e l’intersezione con via Dei Continenti.