Una visita in cantiere al complesso ex Salesiani per i futuri geometri

Faventia Sales per il terzo anno aderisce al progetto “La scuola entra in cantiere” dell’istituto scolastico “Alfredo Oriani” di Faenza e patrocinato dall’Amministrazione comunale. Lunedì un gruppo di studenti aspiranti geometri ha potuto ammirare con i propri occhi i cantieri in continua evoluzione del complesso ex Salesiani.

Nello specifico, ragazze e ragazzi sotto la guida di professionisti hanno potuto saggiare i lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato "Palestra, Castelletto e Magazzino", che termineranno a giugno 2019. Nei prossimi giorni inoltre saranno presentati agli studenti in maniera dettagliata il progetto e le fasi di realizzazione direttamente dai progettisti in aula, per un totale di oltre 10 ore di lezione teorica. Ai ragazzi in aula saranno illustrati anche i lavori di riqualificazione dell’ex-oratorio (non ancora avviati, ma in fase di partenza), il quale ospiterà - a partire dall’anno scolastico 2019-2020 - le lezioni e le attività della Scuola di musica “G. Sarti” e alcuni corsi della Scuola di disegno “T. Minardi”. “La scuola entra in cantiere” si propone come un’opportunità per gli studenti dell’istituto per geometri di vedere da vicino e in totale sicurezza i professionisti all’opera nel restauro e recupero di edifici nel territorio faentino.