Una vita dedicata agli animali: canile intitolato all'ex volontaria scomparsa

Il canile comunale di Cervia è stato intitolato ad Alessandra Coatti. La cerimonia si è svolta domenica 6 maggio alla presenza del sindaco Luca Coffari, di Maria Adinolfi Presidente Arca 2005 Associazione Ravennate Cervese Animali che gestisce il canile, dei familiari di Alessandra, di tanti volontari dell’associazione e numerosi amici e cittadini.

Queste le parole nella targa che l’amministrazione ha posto in suo ricordo: “Per l’impegno politico e sociale, la promozione del volontariato e della solidarietà, la dedizione alla difesa dei diritti degli animali. Con riconoscenza nell’affettuoso ricordo”. La cantante cervese Sara Dall’Olio, ormai conosciuta a livello internazionale e volontaria dell’associazione Arca 2005, ha partecipato alla cerimonia cantando alcune canzoni. Al termine della cerimonia Arca 2005 ha offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.



Alessandra Coatti, nata a Cervia l’8 maggio 1961, ha frequentato il Liceo classico di Ravenna e si è laureata in Giurisprudenza. Ha esercitato la professione di avvocato a Cervia fino alla sua scomparsa avvenuta il 28 marzo 2015. Per ben tre legislature dal 1999 al 2014 è stata consigliere comunale di Forza Italia e poi del gruppo “Il Faro” e anche Presidente del Consiglio comunale. Inoltre è stata Vicepresidente della Consulta del Volontariato e Vicepresidente dell'Associazione Arca 2005. Per molti anni come volontaria il suo impegno è stato rivolto al canile di Cervia e la sua dedizione a difesa dei diritti degli animali è stata esemplare.



"Alessandra era una battagliera che si è impegnata molto per la nostra città, a volte anche con punti di vista diversi dai miei, ma sempre alla ricerca del bene di Cervia - la ricorda il sindaco Luca Coffari - Una donna di grande passione politica e civile, dalla profonda dedizione per la tutela degli animali, un impegno di cui abbiamo il dovere di farcene carico e rendergliene merito". "La passione ha contraddistinto Alessandra in tutti i campi in cui si è cimentata - aggiunge Maria Adinolfi - E’ anche grazie al suo impegno che la nostra associazione è cresciuta nel tempo e ha potuto assumere la gestione del canile comunale che da oggi porterà il suo nome, struttura spesso citata come esempio di cura e benessere degli animali abbandonati".