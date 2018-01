Unione della Romagna faentina, nuova dirigente per i servizi sociali

Dal 1 febbraio 2018 l'Unione della Romagna Faentina avrà un nuovo dirigente del Settore Servizi Sociali: si tratta di Daniela Sistigu, dal febbraio 2015 dirigente a tempo pieno del Comune di Oristano, prima presso il settore Affari Generali e attualmente come responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona. La nomina è stata formalizzata lunedì tramite decreto del presidente dell'Unione Giovanni Malpezzi. La procedura di selezione pubblica - attivata nell'ottobre scorso ai sensi dell'art.110 del Testo Unico degli Enti Locali che disciplina gli incarichi dirigenziali a contratto - si era resa necessaria per coprire le responsabilità lasciate libere da Pierangelo Unibosi, nel frattempo passato al Settore Legale e Affari Istituzionali. Il contratto della nuova dirigente avrà durata fino al termine della scadenza del mandato del Presidente dell'Unione della Romagna faentina, per una durata minima comunque non inferiore ai tre anni.

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Sassari, Daniela Sistigu, 47 anni, vanta una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, in particolare come dipendente del Ministero della Difesa dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui da ultimo quello di Capo della Sezione Coordinamento giuridico-amministrativo in staff della Direzione Generale per il Personale Militare. Spiccano nell'ampio curriculum le responsabilità presso il comune di Oristano nei procedimenti di appalto, in ambito dei controlli, anticorruzione e trasparenza e nella gestione di importanti procedimenti amministrativi. Come attuale dirigente dei Servizi alla Persona ha sviluppato in primis la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, attraverso un Piano unitario integrato che coinvolge in forma associata l'Ausl di Oristano e i 24 Comuni del distretto.