Unioni dei Comuni e Offshore Adriatico: pubblicati i testi di due borse di ricerca

Sono state concluse, da pochi giorni, le attività di studio e analisi da parte di due giovani del nostro territorio, relativamente alle borse di ricerca assegnate annualmente dalla Fondazione Dalle Fabbriche, in questo caso in collaborazione con La Bcc ravennate, forlivese ed imolese.

In particolare, Cristina Gianfelici ha lavorato sul tema: “Le Unione dei Comuni: il conferimento delle funzioni per una ricerca di maggiore efficienza ed efficacia dei servizi”. Il lavoro vuole fornire un contributo al dibattito scientifico in corso sull’efficienza e sull’efficacia delle Unioni di Comuni, nella prospettiva economico-aziendale e rilevare, accanto ai vantaggi, anche le possibili criticità. “Offshore Adriatico - Opportunità di riutilizzo delle strutture esistenti” è il risultato del lavoro di un’altra borsista di ricerca della Fondazione, Agnese Paci. L’obiettivo di questa ricerca è quello di proporre una possibilità di riutilizzo delle piattaforme estrattive offshore destinate alla totale rimozione a seguito della chiusura dei relativi giacimenti di idrocarburi.

Il contenuto del loro lavoro è stato pubblicato in forma di e-book, scaricabili entrambi gratuitamente (almeno per i primi mesi), dalla homepage sito della Fondazione. Il Presidente, Edo Miserocchi ha ricordato “l’impegno della Fondazione per mettere in campo una logica ed una pratica di vero e proprio investimento per riconoscere, premiare, valutare l’impegno dei giovani, per costruire responsabilmente il proprio futuro e per dare risposte a temi particolarmente sentiti dalle nostre comunità: in questo caso l’organizzazione sociale e le questioni ambientali”.